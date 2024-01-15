Daftar 13 Tol di Indonesia yang Tarifnya Bakal Naik

JAKARTA - Tarif 13 ruas tol di Indonesia akan naik pada 2024. Hal tersebut akan terjadi pada kuartal I dengan tujuan untuk memastikan iklim investasi di jalan tol kondusif.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir mengatakan bahwa kenaikan tarif tol tersebut dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi di jalan tol kondusif. Pasalnya, pemerintah harus menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol agar bisa prospektif.

“Serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol,” kata Miftachul.

Miftachul juga menjelaskan, penyesuaian tarif 13 ruas tol tersebut sudah dijadwalkan pada 2023 lalu. Namun, sampai saat ini rencana tersebut masih dalam proses, sehingga tetap akan disesuaikan di tahun ini sesuai regulasi.

“Selanjutnya, untuk ruas yg jadwal penyesuaian tarif pada kuartal 1 tahun 2024 akan dilakukan setelah SPM jalan tol terpenuhi. Sedangkan untuk ruas tol baru akan diterbitkan SK tarif bila sudah memenuhi SOP,” ujarnya.