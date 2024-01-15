Perubahan Iklim Ancam Penduduk Dunia, Begini Sikap Wapres

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Indonesia harus memitigasi perubahan iklim dengan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dirinya meminta sejumlah pemangku kepentingan dan industru yang bersinergi menjaga kelestarian lingkungan di wilayah operasi.

Seperti kegiatan Tanara Clean Up sepanjang 1.800 meter di Sungai Cidurian, Tanara Kabupetan Serang, Provinsi Banten. Dalam Aksi lingkungan ini berhasil terkumpul sampah dengan berat lebih dari 1.000 ton.

Menurut Wapres, kegiatan bersih sungai dan penanaman pohon menjadi gerakan yang bisa memberikan banyak manfaat, baik dari segi kesehatan, kebersihan, keberlanjutan lingkungan.

"Terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini yang saya ajak ke masyarakat semua, jadikan hari ini sebagai monentum satu kehidupan baru yang lebih baik bersih yang lebih sejahtera. Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai komitmen bersama untuk menjadikan Indonesia lebih bersih, sehat dan berkelanjutan," kata Ma'ruf, Senin (15/1/2024).

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar juga menambahkan, perubahan iklim yang mengancam penduduk dunia harus dimitigasi, salah satunya dengan menanam dan memelihara pohon dan memperbaiki lingkungan. Hal tersebut juga menjadi upaya Pemerintah dalam mendukung dan mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's)

"Dampak akibat perubahan iklim seperti udara yang sangat panas yang kita rasakan, kondisi banjir, longsor dan lain-lain perlu kita mitigasi, yang perlu dilakukan di antaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan yang dapat mengurangi beban kepada lingkungan akibat kegiatan manusia, dengan hadirnya limbah dari aktivitas manusia yang masuk ke sungai sampai terus masuk ke laut. Kita bisa melakukan pengurangan sampah dan limbah mengurangi beban sampah atau reuse,reduce dan menggunakan kembali atau recycle," ujar Siti Nurbaya.