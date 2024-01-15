Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

342 Ribu Unit Rice Cooker Gratis Sudah Dibagikan di 2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |18:34 WIB
342 Ribu Unit Rice Cooker Gratis Sudah Dibagikan di 2023
Realisasi pembagian rice cooker gratis (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Realisasi program pembagian alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker gratis baru mencapai 342 ribu unit. Angka ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada 2023 sebesar 500 ribu unit.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, hal itu lantaran program tersebut baru mulai diimplementasikan menjelang akhir tahun. Ia bilang, pihaknya pun telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyalurkannya agar tepat sasaran. Namun, waktu yang tersedia memang tidak cukup banyak.

"Ini adalah satu mengenai program alat masak listrik yang memang baru Oktober di buka blokirnya. Nah dalam waktu yang singkat itu memang sudah dilakukan upaya semaksimal mungkin sehingga dari 500 ribu itu terealisasinya 342 ribu ya," jelasnya dalam konferensi pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (14/1/2024).

Namun demikian Arifin memastikan bahwa pada 2024 pementah akan melakukan recovery karena program ini mendapatkan respons yang cukup besar dari masyarakat.

"Respons yang sangat besar itu adalah BPBL itu adalah pemasangan baru listrik yang menjadi favorit masyarakat," imbuhnya.

