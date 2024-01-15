Caleg DPRD Perindo Sosialisasi Asuransi Gratis ke Warga DKI Jakarta

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Partai Perindo Dian Mirza melakukan sosialisasi kartu Asuransi Perindo bagi warga Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Caleg DPRD dengan nomor urut 3, Dian Mirza mendapat sambutan meriah dari warga Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, pada Minggu (14/1/2024).

Asuransi ini dapat diklaim bagi warga yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Adapun asuransi ini tidak memiliki biaya premi bulanan alias gratis.

“Klaim asuransi bisa cover Rp3 juta itu bisa langsung cair uangnya dalam 1x24 jam. Pakai MotionPay langsung cair,” kata Dian kepada warga.

Dian mengharapkan warga untuk tidak malu-malu mendaftar Kartu Asuransi ini dengan harapan dapat menjadi terobosan membantu kesulitan warga Jakarta yang membutuhkan.

“Kalau sakit juga bisa diklaim, sakit ditanggung Rp300 ribu,” paparnya.

Sembari menyambangi masyarakat, Dian juga menggelar Senam Sehat dan Bazar Minyak Goreng Murah. Program ini diambil selaras dengan visi misi Partai Perindo yang merupakan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.