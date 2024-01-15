Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Reksa Dana Ini Diprediksi Cuan di Tahun 2024 dan Memberikan Imbal Hasil Optimal

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |14:58 WIB
Reksa Dana Ini Diprediksi Cuan di Tahun 2024 dan Memberikan Imbal Hasil Optimal
Reksa dana ini diprediksi cuan tahun ini (Foto: MNC Asset)
A
A
A

JAKARTA - Ada salah satu instrumen investasi yang justru cuan pada tahun 2023 adalah reksa dana pendapatan tetap. Hal ini dibuktikan dengan di sepanjang tahun 2023 lalu, rata-rata produk reksadana pendapatan tetap mencetak return tertinggi sebesar 4,73% year on year (YoY).

Lalu bagaimana di tahun 2024 ini? Diperkirakan reksa dana pendapatan tetap akan menjadi primadona pada tahun ini, sebab banyak yang berpendapat obligasi pemerintah maupun korporasi masih bisa memberikan imbal hasil yang optimal.

Bukan tanpa alasan reksa dana pendapatan tetap menjadi primadona di tahun 2024, sebab pasar obligasi Indonesia berpeluang mengalami kenaikan kinerja karena tercapainya puncak suku bunga bank sentral di negara-negara maju.

“Proyeksi penurunan tingkat inflasi di negara maju seperti Amerika Serikat, serta potensi penurunan tingkat suku bunga acuan The Fed di tahun ini menjadi Sentimen positif dan akan memberikan angin segar bagi produk reksa dana pendapatan tetap,” kata Sugiarto, Head of Fixed Income Fund Manager pada Senin (15/1/2024).

Berdasarkan laporan Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), hal itu utamanya dipicu tren inflasi Amerika Serikat (AS) yang mengarah ke target sasaran 2%. Berdasarkan proyeksi IMF, Inflasi AS diproyeksi dalam tren menurun ke level 2,6% pada akhir tahun 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/622/3117905/erick-fpoQ_large.jpg
Ingin Pemain Timnas Indonesia Muda Belajar Kelola Keuangan, Erick Thohir: Jangan Sampai Nasib Sama seperti Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117889/reksa_dana-Je6Z_large.jpg
Reksa Dana Sepak Bola Jadi Terobosan Pendanaan Masa Depan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/278/3104927/reksa_dana-LEb6_large.jpg
Tips MotionTrade, Skema Pelaporan Reksa Dana dalam SPT Tahunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/622/3079756/kunjungi-kantor-pusat-mnc-sekuritas-mahasiswa-universitas-swadaya-gunung-jati-belajar-investasi-reksa-dana-nKS2bEufAv.jfif
Kunjungi Kantor Pusat MNC Sekuritas, Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Belajar Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/622/3079017/mnc-sekuritas-avrist-asset-management-edukasi-reksa-dana-mahasiswa-binus-bekasi-oKGHIqvCnT.jfif
MNC Sekuritas-Avrist Asset Management Edukasi Reksa Dana Mahasiswa Binus Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/622/3035683/motiontrade-ungkap-4-keuntungan-investasi-di-reksa-dana-campuran-eLSCRCR4qp.jfif
MotionTrade Ungkap 4 Keuntungan Investasi di Reksa Dana Campuran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement