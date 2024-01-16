Triliuner Pertama Dunia Bakal Muncul dalam 10 Tahun, Siapa Dia?

JAKARTA - Dunia mungkin akan menyambut triliuner pertamanya dalam satu dekade ke depan, menurut organisasi amal Oxfam International dalam laporan evaluasi tahunannya mengenai kesenjangan global. Kekayaan yang dimaksud dihitung dalam dolar.

Oxfam, yang selama bertahun-tahun mencoba menyoroti kesenjangan yang semakin lebar antara orang-orang super kaya dan sebagian besar penduduk dunia dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia, menilai kesenjangan tersebut menjadi sangat masif sejak pandemi COVID-19.

Organisasi ini melaporkan bahwa kekayaan lima orang terkaya di dunia melonjak 114% secara riil sejak tahun 2020. Mereka adalah CEO Tesla Elon Musk, Bernard Arnault dan keluarganya yang merupakan pemilik perusahaan barang-barang mewah LVMH, pendiri Amazon Jeff Bezos, pendiri Oracle Larry Ellison, dan pakar investasi Warren Buffett.

Direktur Eksekutif Sementara Oxfam Amitabh Behar mengatakan bahwa laporan tersebut menunjukkan bahwa dunia sedang memasuki “dekade yang penuh perpecahan”.

“Ada lima miliarder teratas di dunia, dan kekayaan mereka telah berlipat ganda. Di sisi lain, hampir lima miliar orang semakin miskin,” ujar Amitabh Behar dikutip VOA Indonesia, Selasa (16/1/2024).