HOME FINANCE PROPERTY

Menteri ATR Bagikan Sertifikat Tanah Door to Door

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |14:42 WIB
Menteri ATR Bagikan Sertifikat Tanah <i>Door to Door</i>
Menteri ATR Bagikan Sertifikat Tanah. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

BALIKPAPAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 63 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara door to door di tiga Kelurahan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Harapan saya segera tahun ini, untuk Kota Madya Balikpapan ini bisa menjadi kota lengkap, karena kota lengkap ini manfaatnya banyak sekali, disamping seluruh tanah terdaftar juga kita sudah bisa menghantam mafia tanah," kata Hadi kepada wartawan, Selasa (16/1/2024).

Hadi mengawali kunjungannya di Kecamatan Balikpapan Timur yaitu Kelurahan Manggar Baru yang berada di wilayah Pantai Manggar. Dia menyerahkan 38 sertifikat tanah akan diserahkan kepada pemilik rumah yang mayoritas bermata pencaharian petani dan nelayan.

Bertolak ke lokasi kedua, Hadi menyerahkan sejumlah 11 sertifikat di Kelurahan Lamaru. Beberapa sertipikat yang diserahkan yakni berupa rumah yang juga dijadikan tempat usaha kecil atau UMKM milik warga.

Terakhir, mantan Panglima TNI itu, mengakhiri rangkaian kegiatan hari ini, dengan menyerahkan 14 sertifikat tanah dengan peruntukkan rumah tinggal di Kelurahan Teritip.

Hadi mengatakan, PTSL yang dibagikan sudah langsung masuk pada sistem elektronik. Yang mana bisa melindungi hak-hak masyarakat.

