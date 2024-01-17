Advertisement
HOT ISSUE

Triliuner Pertama di Dunia Bakal Muncul dalam 1 Dekade, Ini Orangnya

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |04:33 WIB
Triliuner Pertama di Dunia Bakal Muncul dalam 1 Dekade, Ini Orangnya
Triliuner di dunia bakal lahir dalam 10 tahun (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Dalam satu dekade ke depan, dunia akan memiliki triliuner pertama. Hal ini disampaikan oleh Organisasi amal Oxfam International dalam laporan evaluasi tahunannya mengenai kesenjangan global. Kekayaan tersebut dihitung dalam dolar.

Menurut Oxfam, menilai bahwa kesenjangan antara orang-orang super kaya dan sebagian besar penduduk dunia menjadi sangat masif sejak pandemi COVID-19. Hal ini berdasarkan pengamatan bertahun-tahun yang mereka lakukan dan disampaikan dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia.

Oxfam melaporkan bahwa sejak 2020 kekayaan lima orang terkaya di dunia melonjak 114% secara riil. Mereka adalah CEO Tesla Elon Musk, Bernard Arnault dan keluarganya yang merupakan pemilik perusahaan barang-barang mewah LVMH, pendiri Amazon Jeff Bezos, pendiri Oracle Larry Ellison, dan pakar investasi Warren Buffett.

Berdasarkan laporan tersebut, menunjukkan bahwa dunia sedang memasuki “dekade yang penuh perpecahan”. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Sementara Oxfam Amitabh Behar.

“Ada lima miliarder teratas di dunia, dan kekayaan mereka telah berlipat ganda. Di sisi lain, hampir lima miliar orang semakin miskin,” ujar Amitabh Behar dikutip VOA Indonesia, Rabu (17/1/2024).

Behar mengatakan Oxfam telah memprediksi bahwa dunia akan memiliki seorang triliuner dalam satu dekade ke depan. Hal tersebut akan terjadi tidak lama lagi.

“Padahal dibutuhkan waktu lebih dari 200 tahun untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

