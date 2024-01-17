Dulu Viral, Kini Restoran Karen's Diner di Jakarta Resmi Tutup

JAKARTA - Restoran Karen's Diner yang pernah viral dengan pelayanan yang jutek dan marah-marah dikabarkan tutup.

Diketahui Karen's Diner berasal dari Australia dan sempat viral di berbagai media sosial. Meski di awal kemunculannya cukup ramai hingga sempat waiting list namun ternyata kondisi Karen's Diner kini justru berkebalikan.

Restoran yang hanya buka cabang di Jakarta tersebut dikabarkan tutup. Kabar tutupnya restoran asal Australia itu ditanggapi langsung mantan pegawai Karens Diner bernama Bedwina Baptista.

“Jadi, Karen’s Diner itu sudah enggak ada untuk di Jakarta, karena Karen’s Diner di Jakarta cuma collab doang, selama 6 bulan, selebihnya sudah selesai,” ujar Bedwina dalam akun tiktoknya @bebedwina, dikutip Rabu (17/1/2024).

Menurut Bedwina setelah kolaborasi itu usai, maka Karens’s Diner Indonesia hanya membuka gerainya di Bali.

Sementara itu masyarakat Indonesia banyak merespons tutupnya Karen's Diner melalui akun twitternya.

"Setau gua emang modelannya tuh dia kontrak ga sih? bukan yang permanen gitu, makanya dia collab juga sama bengkel burger (cmiiw)," tulis salah satu akun twitter @p**n**sf**ry.