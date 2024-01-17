Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Curhat Ahok soal Kerja di BUMN: Salah Sedikit Masuk Penjara

Asla Lupanda , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |21:16 WIB
Curhat Ahok soal Kerja di BUMN: Salah Sedikit Masuk Penjara
Ahok curhat sulitnya kerja di BUMN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan curahan hati (curhat) selama bekerja di perusahaan BUMN. Pria yang akrab disapa Ahok menyebutkan bekerja di BUMN walaupun berprestasi susah dapat apresiasi.

Namun, beratnya bekerja di perusahaan negara adalah tidak boleh salah. Sebab jika melakukan kesalahan ancaman penjara langsung menanti.

"Di BUMN, kadang-kadang kita kerja baik belum tentu dapat terimakasih. Betul kan Bu Dirut?, nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi ya semua orang takut," ujar Ahok saat groundbreaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) Rabu (17/01/2024).

Namun, Ahok tidak gentar. Ia juga menyebutkan dalam bisnis harus berani.

"Untuk investasi kita harus berani, salah satu masa depannya itu lewat hidrogen. Jadi harus investasi. Kenapa kita tidak berani padahal kita konglomerat besar," kata Ahok.

Halaman:
1 2
