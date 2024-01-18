Dibangun dari 1978-2024, Indonesia Punya 2.816 Km Jalan Tol

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga pertengahan Januari 2024 Indonesia memiliki 2.816 KM jalan tol yang sudah beroperasi.

Sejak tahun 1978 hingga pertengahan Januari 2024 ini total panjang Jalan Tol di Indonesia telah mencapai 2.816 Km yang terbagi di Pulau Jawa 1.782,47 Km, Pulau Sumatera 865,43 Km, Pulau Kalimantan 97,27 Km, Pulau Sulawesi 61,64 Km, dan Pulau Bali 10,07 Km.

Dengan tersebarnya di 5 Pulau tersebut, infrastruktur jalan tol ini tidak hanya memberikan kelancaran perekonomian, tetapi juga menjadi akses yang menghubungkan wilayah-wilayah tersebut.

Manajemen dari total jalan tol ini dilakukan oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola 73 ruas jalan tol dengan 132 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP).