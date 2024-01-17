RI Sudah Punya 2.816 KM Jalan Tol, Mayoritas di Jawa

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan jalan tol yang sudah beroperasi hingga pertengahan Januari 2024 totalnya 2.816 KM di seluruh Indonesia.

Kehadiran infrastruktur Jalan Tol di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan kelancaran perekonomian bagi masyarakat sekaligus menjadi akses yang terhubung antar wilayah yang tersebar di 5 Pulau di Indonesia yakni Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.

Sejak tahun 1978 hingga pertengahan Januari 2024 ini total panjang Jalan Tol di Indonesia telah mencapai 2.816 Km yang terbagi di Pulau Jawa 1.782,47 Km, Pulau Sumatera 865,43 Km, Pulau Kalimantan 97,27 Km, Pulau Sulawesi 61,64 Km, dan Pulau Bali 10,07 Km.

Keseluruhan Jalan Tol yang telah beroperasi di Indonesia tersebut dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di 73 ruas Jalan Tol yang didalamnya terdapat 132 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP).

Sebelumnya pada tahun 2023 lalu, Jalan Tol yang telah beroperasi sepanjang 217,77 Km yaitu: