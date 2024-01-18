Begini Kondisi Dunia Usaha di Indonesia

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kinerja kegiatan dunia usaha tetap kuat pada triwulan IV-2023. Hal tersebut tercatat dalam hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU).

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 13,17%.

"Kinerja kegiatan usaha yang tetap kuat ditopang oleh kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU) yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya," tulis Erwin dalam keterangan resminya, Kamis (18/1/2024).

Kegiatan usaha tersebut di antaranya, LU Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Motor, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Informasi dan Komunikasi seiring dengan terjaganya permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan libur tahun baru.

Sejalan dengan kinerja kegiatan dunia usaha, kapasitas produksi terpakai pada triwulan IV 2023 tetap kuat sebesar 73,91%.

Penggunaan tenaga kerja juga terindikasi tetap kuat disertai kondisi keuangan dunia usaha yang membaik pada seluruh aspeknya, yaitu aspek likuiditas dan rentabilitas, serta akses pembiayaan yang lebih mudah.

Menurut BI, pada triwulan I 2024, responden memprakirakan kegiatan dunia usaha meningkat dengan SBT sebesar 15,38%.