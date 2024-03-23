Harapan Dunia Usaha Usai Pengumuman Pemenang Hasil Pemilu 2024

JAKARTA - KPU telah mengumumkan hasil Pemilu 2024 berdasarkan hasil Rekapitulasi suara yang telah dirampungkan. Dunia usaha pun berharap dengan pengumuman tersebut stabilitas politik sebagai basis bagi pertumbuhan ekonomi dan geliat usaha tetap terjaga.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan, dunia usaha tentu sangat sangat berharap penuh harapan agar pasca pengumunan dan penetapan hasil Pemilu 2024, suasana aman,sejuk dan kondusif sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian dan investasi.

"Terlebih dibulan Ramadhan dan menjelang Iduel Fitri 1445, transaksi ekomomi diberbagai sektor sedang bergeliat dan produktif. Terlebih minggu depan ketika THR mulai cair maka komsumsi rumah tangga kita semakin meningkat," ujarnya.

Dalam situasi seperti ini, kata Sarman, masyarakat membutuhkan kenyamanan dalam berbelanja. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama menjaga kenyamanan dan kondisifitas paska pengumuman hasil Pemilu 2024.

"Jika ada sengketa Pemilu agar diselesaikan melalui lembaga penegak hukum yang ada yaitu MK. Kami berharap proses transisi kepemimpinan juga berlangsung kondusif sampai Oktober nanti sehingga memberikan confidence bagi dunia usaha dan industri, serta investasi," ujarnya.