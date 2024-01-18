Proyek Jalur Ganda Kereta Kiaracondong-Cicalengka Rampung Mei 2024

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pembangun rel double track di wilayah Cicalengka, Jawa Barat Rampung Mei 2024.

Pembangunan jalur ganda Segmen Kiaracondong-Cicalengka terbagi dalam dua tahap. Pertama terbentang mulai dari Gedebage-Cimekar-Rancaekek-Haurpugur sejauh 14 kilometer dan tahap II sepanjang 9 kilometer yang terbagi dua rute, yakni dari Kiaracondong-Gedebage dan Haurpugur-Cicalengka.

"Kita memang akan mengupayakan bahwa semua jalur itu dua jalur. Baik di Bandung maupun di Tanggulangin itu satu jalur. Double track untuk Cicalengka itu akan selesai pada bulan Mei," ujar Menhub di Geudung DPR RI, Kamis (18/1/2024).

Lebar jalan rel yang digunakan 1.067 mm, jenis rel R-54, gradien maksimum 10‰, radius minimum 800 meter, jembatan bentang lebih 10 meter sebanyak 12 unit dan menggunakan metode konstruksi timbunan dan galian.

Lewat pembangunan jalur Ganda tersebut, ditargetkan waktu tempuh commuter line Bandung Raya sekitar 35 menit dengan hewadway 35 menit yang melintas Padalarang – Gadobangkong – Cimahi – Cimindi – Andir – Ciroyom – Bandung PP.