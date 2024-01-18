Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Usaha di Kampung Modal Rp2 Juta Cocok di tahun 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |20:19 WIB
Usaha di Kampung Modal Rp2 Juta Cocok di tahun 2024
Usaha di kampung dengan modal 2 juta (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Usaha di kampung modal Rp2 juta cocok di tahun 2024. Memiliki usaha di kampung dengan modal yang tidak besar bisa dilakukan oleh siapa pun. Saat ini, banyak sekali jenis-jenis usaha yang bisa dirintis dengan modal yang cukup sedikit, khususnya untuk di kawasan perkampungan.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Kamis (18/1/2024), berikut ide usaha di kampung modal 2 juta cocok di tahun 2024.

1. Membuka Bimbingan Belajar

Bimbingan belajar (bimbel) bisa menjadi ide usaha di kampung. Pasalnya, hal tersebut tidak memerlukan modal besar. Cukup dengan bekal pengetahuan, siapa pun dapat membuka les atau bimbel untuk anak-anak di sekitar rumah.

2. Membuka Warung Kopi

Selain membuka bimbel, membuka bisnis warung kopi juga bisa menjadi ide yang cocok. Bisnis tersebut sangat menjanjikan meski dibangun di tengah arus banyaknya coffee shop. Namun, siapapun bisa mengubah target pasar sesuai dengan tempat usaha.

3. Jasa Menjahit Pakaian

Usaha jahit pakaian sangat cocok untuk orang yang tertarik pada bidang seni jahit menjahit. Dengan modal Rp2 juta, siapapun dapat membeli alat jahit lengkap dengan peralatan jahitnya. Pelaku usaha dapat membeli mesin jahit bekas pakai yang masih bagus untuk digunakan.

4. Bisnis Olahan Dari Nasi

Membuka usaha olahan dari nasi bisa menjadi ide selanjutnya yang cocok untuk di daerah perkampungan. Beberapa olahan nasi yang bisa dipilih, seperti nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk, dan lainnya.

