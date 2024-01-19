Pakai Promo Kartu BRI Bisa Hemat Makan Ramen di 2 Resto Ini, Bikin Happy

JAKARTA—Nasabah BRI yang menyukai ramen atau baru pertama kali ingin menikmati sajian khas Asia ini, maka promo menarik BRI berikut layak untuk tidak dilewatkan.

Ada dua tawaran menarik untuk menikmati sajian mie kuah di dua restoran ramen ternama di antaranya Marutama Ra-men dan Ultramen seluruh Indonesia.

1.Marutama Ra-men

Marutama Ramen Restoran ramen pertama berdiri di Jepang dan masuk ke Indonesia yang tersebar yaitu 5 cabang di beberapa lokasi, seperti di eX Plaza, Living World Alam Sutera, Plaza Sentral Senayan dan yang paling jauh adalah Mall Centre Point Medan. Ada banyak menu yang ditawarkan oleh Marutama Ramen ini. Menu favorit dari Marutama Ramen yaitu Karashi ramen chicken dan tori karage yang nikmat.

Anda bisa coba menu spesial ini dan transaksi pakai promo BRI untuk menikmati diskon 15% di Marutama Ra-men sampai 30 April 2024.