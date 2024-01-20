Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendapatan per Kapita RI Bisa Tercapai USD5.500 Tahun Ini

Asla Lupanda , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |20:48 WIB
Pendapatan per Kapita RI Bisa Tercapai USD5.500 Tahun Ini
Pendapatan per Kapita RI Tercapai USD5.500 Tahun Ini. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Target pendapatan per kapita USD5.500 atau sekira Rp85,9 juta diyakini tercapai pada tahun ini, 2024. Optimisme didasarkan sejumlah capaian kinerja bidang perekonomian selama empat tahun terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada 2024 mencapai USD5.500 per tahun.

“Kita melihat bahwa target capaian Bapak Presiden Joko Widodo untuk mencapai pendapatan per kapita kita diakhir tahun 2024 sebesar USD5.500, mempertahankan di upper middle income country, kami optimis ini akan tercapai,” tutur Menko Airlangga, pada Sabtu (20/1/2024).

Adapun sejumlah capaian yang membuat optimisme target pendapatan per kapita tercapai yakni kondisi perekonomian nasional yang menunjukkan ketangguhan. Antara lain, ekonomi Indonesia mampu menutup tahun 2023 dengan mencatatkan pertumbuhan pada kuartal tiga 2023 sebesar 4,94% (yoy) atau 5,05% (ctc).

Selain itu, kualitas pertumbuhan juga diiringi dengan level inflasi nasional yang terjaga pada kisaran sasaran 3,01%. Bahkan, realisasi inflasi pada Desember 2023 sebesar 2,61% (yoy) menjadi yang terendah sejak tahun 2.000 di luar periode pandemi pada rentang 2020 dan 2021. Kinerja impresif tersebut harus terus dijaga untuk mampu mendorong keberlanjutan keseluruhan upaya peningkatan ketahanan perekonomian nasional di tahun-tahun mendatang.

Airlangga menyebut sejumlah kebijakan perekonomian yang menjadi andalan dalam pencapaian ekonomi nasional sejauh ini. Misalnya, capaian Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang pada 2023 lalu penyaluran KUR mampu direalisasikan hingga Rp 260,09 triliun. Sementara, untuk tahun 2024, pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 280 triliun dan akan terus berupaya mendorong realisasi penyaluran KUR Alsintan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180254/indomaret-eA1w_large.jpeg
Kemenko PM Tegaskan Tak Matikan Indomaret dan Alfamart
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179280/debt_collector-nNGl_large.jpg
Bolehkah Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan di Jalanan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179274/ekonomi_kreatif-lOHe_large.jpg
Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179147/pemerintah-K1kN_large.jpg
Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bond Senilai Rp13,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178238/cerita_zulhas_soal_hampir_jadi_menko_perekonomian-LXtG_large.jpeg
Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement