Pendapatan per Kapita RI Bisa Tercapai USD5.500 Tahun Ini

JAKARTA - Target pendapatan per kapita USD5.500 atau sekira Rp85,9 juta diyakini tercapai pada tahun ini, 2024. Optimisme didasarkan sejumlah capaian kinerja bidang perekonomian selama empat tahun terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada 2024 mencapai USD5.500 per tahun.

“Kita melihat bahwa target capaian Bapak Presiden Joko Widodo untuk mencapai pendapatan per kapita kita diakhir tahun 2024 sebesar USD5.500, mempertahankan di upper middle income country, kami optimis ini akan tercapai,” tutur Menko Airlangga, pada Sabtu (20/1/2024).

Adapun sejumlah capaian yang membuat optimisme target pendapatan per kapita tercapai yakni kondisi perekonomian nasional yang menunjukkan ketangguhan. Antara lain, ekonomi Indonesia mampu menutup tahun 2023 dengan mencatatkan pertumbuhan pada kuartal tiga 2023 sebesar 4,94% (yoy) atau 5,05% (ctc).

Selain itu, kualitas pertumbuhan juga diiringi dengan level inflasi nasional yang terjaga pada kisaran sasaran 3,01%. Bahkan, realisasi inflasi pada Desember 2023 sebesar 2,61% (yoy) menjadi yang terendah sejak tahun 2.000 di luar periode pandemi pada rentang 2020 dan 2021. Kinerja impresif tersebut harus terus dijaga untuk mampu mendorong keberlanjutan keseluruhan upaya peningkatan ketahanan perekonomian nasional di tahun-tahun mendatang.

Airlangga menyebut sejumlah kebijakan perekonomian yang menjadi andalan dalam pencapaian ekonomi nasional sejauh ini. Misalnya, capaian Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang pada 2023 lalu penyaluran KUR mampu direalisasikan hingga Rp 260,09 triliun. Sementara, untuk tahun 2024, pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 280 triliun dan akan terus berupaya mendorong realisasi penyaluran KUR Alsintan.