Wow! Pakai Promo Kartu Kredit BRI dan Debit BRI, Beli Samsung Galaxy S24 Diskon hingga Rp1,5 Juta

JAKARTA-Seri smartphone terbaru dari Samsung, Galaxy S24 Series, resmi dirilis pada Kamis (18/1/2024) kemarin. Pada seri ini, ada tiga model yang dirilis, yaitu Samsung Galaxy S24 biasa, Galaxy S24 Plus, dan Galaxy S24 Ultra.

Peluncuran ini tentu sangat ditunggu para gadget enthusiast, khususnya penggemar ponsel rilisan Samsung, sebab seri ini menjadi smartphone Galaxy pertama yang menggunakan rangka titanium.

Selain itu, kemampuan kamera di Galaxy S24 bisa digunakan langsung di sejumlah aplikasi seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Snapchat. Pengguna pun bisa membuat konten berupa gambar maupun video dengan kualitas yang lebih mumpuni.

Galaxy S24 Series datang dengan teknologi kecerdasan buatan bernama Galaxy AI, yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna Galaxy S24, khususnya dalam hal komunikasi. Ada fitur Live Translate untuk menerjemahkan suara dan teks dua arah secara real time, Interpreter yang memungkinkan percakapan langsung diterjemahkan dalam bentuk teks, Note Assist untuk membuat ringkasan catatan meeting, dan masih banyak fungsi lainnya.

Dapur pacu Galaxy S24 biasa dan Plus mengandalkan prosesor Exynos 2400 buatan Samsung sendiri, sedangkan Galaxy S24 Ultra mengandalkan chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy dari Qualcomm. Sementara itu, performa Galaxy S24 didukung dengan opsi RAM mulai dari 8 GB hingga 12 GB, serta kapasitas ruang penyimpanan media mulai dari 256 GB sampai 1 TB.