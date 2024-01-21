7 Fakta Proyek Terbaru IKN hingga Rencana Upacara 17 Agustus 2024

JAKARTA - Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia diperkirkan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024. Hal diyakini Presiden Joko Widodo usai melakukan peninjauan dan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur.

"Saya optimistis insyaallah di 17 Agustus 2024 kita akan bisa melakukan upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara," ujar Presiden.

Perkembangan pembangunan IKN terus menunjukkan hasil yang baik yang ditandai makin banyaknya investasi masuk ke IKN. Berikut Okezone merangkum 7 fakta terbaru proyek IKN hingga rencana 17 Agustus 2024 bisa digelar di IKN Minggu, (21/01/2024).

1. Hotel Jambuluwuk Nusantara Groundbreaking

Pada Kamis, 18 Januari 2024, Hotel Jambuluwuk Nusantara memulai pembangunannya dengan groundbreaking oleh Presiden Jokowi.

"Tadi kita telah melakukan peletakan batu pertama Hotel Jambuluwuk, hotel dan resort ini. Ini adalah hotel dan resort yang keenam dan kita harapkan semuanya bisa segera memulai dan menyelesaikan pembangunannya secepat-cepatnya," kata Jokowi.

2. Pembangunan logistik hub PT Pos Indonesia dengan PT Bina Karya

Jokowi juga menyambut baik pembangunan logistik hub oleh PT Pos Indonesia bekerja sama dengan PT Bina Karya. Menurut Presiden, hal itu akan melengkapi fasilitas dan infrastruktur yang belum ada di IKN.

"Artinya, urusan logistik sekarang sudah ada yang menanganinya yaitu Pos Indonesia dan Bina Karya," kata Jokowi.

3. Ada 8-10 proyek peletakan batu pertama

Presiden menyebut bahwa kedepannya akan ada 8 hingga 10 proyek yang setiap bulannya akan dilakukan peletakan batu pertama. Menurutnya, banyak investor yang antre untuk membangun di IKN.

"Sebetulnya memang yang antri banyak tapi perlu juga diverifikasi, perlu disaring sesuai dengan kebutuhan yang ada di Ibu Kota Nusantara," tandasnya.

4. Groundbreaking tahap 4 dilaksanakan

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan fisik (groundbreaking) tahap 4 pada 17 Januari 2024. Proyek yang dibangun seperti Nusantara Logistics Hub oleh Pos Indonesia dan Bina Karya, Masjid Negara.