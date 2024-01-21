Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gelar Senam hingga Bazar Murah, Michael Sianipar Bakal Perjuangkan Isu Lapangan Kerja di Jakarta

Asla Lupanda , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |13:02 WIB
Gelar Senam hingga Bazar Murah, Michael Sianipar Bakal Perjuangkan Isu Lapangan Kerja di Jakarta
Caleg Partai Perindo Gelar Bazar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Dapil III DPRD DKI Jakarta Partai Perindo Michael Sianipar sukses menggelar kegiatan senam sehat dan bazar murah di RW 11 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

“Saya berterima kasih atas sambutan hangat warga Kelurahan Pademangan Barat yang antusias mengikuti kegiatan senam hingga bazar murah sejak pagi hari,” tutur politisi muda Perindo tersebut pada Minggu (21/01/2024).

Dalam sambutannya di hadapan warga, Michael ingin mentransformasikan isu ekonomi dan lapangan kerja sebagai isu prioritas yang akan diperjuangkan di parlemen.

“Selama ini Partai Perindo telah berhasil membagikan ribuan gerobak ke pelaku UMKM di Jakarta. Namun saya ingin mengeskalasi program bantuan gerobak dan modal usaha menjadi program pemerintah demi meringankan beban ekonomi warga yang membutuhkan,” janji Michael di depan 500 lebih warga yang memadati lokasi senam dan bazar murah dikutip, Minggu (21/1/2024).

Selesai acara, warga berbondong-bondong mendatangi Michael dan menitipkan pesan agar kelak dirinya amanah dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
