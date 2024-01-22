Sederet Tantangan Industri Tekstil 2024, Ancaman Badai PHK Berlanjut?

JAKARTA – Sektor industri tekstil masih menghadapi sejumlah tangangan pada 2024. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurrahman mengatakan, tantangan tersebut bakal berdampak pada strategi perusahaan dalam melakukan berbagai efisiensi seperti pengurangan tenaga kerja.

Lebih spesifik, Rizal menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) paling berdampak dari adanya tantangan yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.

BACA JUGA: Cara Maju Jaya Tekstil Perkuat Ekosistem Fesyen Muslim

Menurutnya, dari luar negeri adanya pembatasan keran impor beberpa negara membuat produk-produk UMKM lokal tidak mudah terserap di pasar internasional. Disatu sisi, masalah di pasar domestik soal membanjirnya barang impor juga tidak kunjung teratasi.

"Memang permintaan barang, dari produk industri padat karya semakin menurun di pasar ekspor, apalagi berkaitan dengan permasalahan daya saing, di pasar domestik lemah akibat banyak barang impor, baik legal maupun tidak legal mampu menguasai pasar domestik," ujar Rizal dalam Market Review IDXChannel, Senin (22/1/2024).

Menurutnya kondisi yang demikian bisa berdampak buruk pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Jumlah pengangguran bertambah akibat dampak efisiensi perusahaan yang kehilangan order dan pasar.

Saya kira tentu mesti ada satu regulasi memperketat masuknya produk impor, pemerintah harus aware menyelamatkan Industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing Industri kita," kata Rizal.