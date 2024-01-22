Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 BUMN Terbukti Terlibat Kasus Suap SAP? Erick Thohir Bakal Ngadu ke Kejagung

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |15:29 WIB
3 BUMN Terbukti Terlibat Kasus Suap SAP? Erick Thohir Bakal <i>Ngadu</i> ke Kejagung
Menteri BUMN Erick Thohir soal suap 3 BUMN (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengambil langkah hukum, bila tiga perusahaan pelat merah dinyatakan terbukti ikut andil dalam kasus suap lintas negara atau foreign bribery. Kasus tersebut diduga melibatkan perusahaan software asal Jerman, SAP, hingga tiga BUMN dari Indonesia.

Adapun ketiga perseroan negara yang dimaksud diantaranya PT Pertamina (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I, dan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Dia memastikan proses hukum melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) akan ditempuh, jika Pertamina, Angkasa Pura I, dan Angkasa Pura II dinyatakan secara sah dan terbukti terlibat kasus suap yang dimaksud.

“Ya kita kasih aja ke Kejagung (proses hukum),” ujar Arya saat ditemui wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

Kementerian BUMN meminta agar otoritas penegak hukum di Amerika Serikat (AS) menyerahkan hasil investigasi atas kasus suap lintas negara itu. Arya mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil investigasi dari otoritas penegak hukum di Amerika Serikat atas dugaan tindak pidana korupsi lintas negara tersebut.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
