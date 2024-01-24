Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar-Mahfud Bisa Akhiri Ketergantungan Impor Pangan RI

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |10:12 WIB
Ganjar-Mahfud Bisa Akhiri Ketergantungan Impor Pangan RI
Ganjar-Mahfud Bisa Akhiri Ketergantungan Impor Pangan RI. (Foto :Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara nasional DPP Partai Perindo, Efraim Yerry Tawalujan mengatakan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan satu-satunya pasangan calon punya strategi dan program dalam ketahanan pangan dari hilir ke hulu. Adapun program yang dimaksud adalah swasembada pangan untuk mengakhiri ketergantungan impor.

"Ganjar-Mahfud satu-satunya pasangan Capres-Cawapres yang memiliki strategi dan program ketahanan pangan yang menyeluruh dan dari hilir ke hulu," kata Yerry saat dihubungi wartawan, Selasa (23/1/2024).

Tujuan utama dari program tersebut adalah kemandirian pangan dan swasembada pangan.

"Mengakhiri ketergantungan impor bahan pangan yang masih terus dilakukan pemerintah sampai saat ini," imbuhnya.

Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan DPP Partai Perindo ini mengungkap merujuk data BPS saat ini jumlah bahan pangan yang masih impor antara lain beras, jagung, kedelai, gandum, kopi, gula dan daging sapi.

"Banyaknya jenis bahan pangan yang bergantung impor ini akan membuat rentan pasokan dan ketahanan pangan dalam negeri. Program Ganjar-Mahfud di bidang pertanian dan pangan sanggup memberi jalan keluar menuju kemandirian dan kedaulatan pangan," ujarnya.

Selain itu, Yerry, yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut) nomor urut 1 dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu -- menjelaskan sejumlah program unggulan Ganjar-Mahfud juga digulirkan.

Di antaranya penyediaan benih unggul, pupuk berkualitas, penyediaan alat pertanian modern dan sarana-prasarana pertanian unggul, maupun dengan perbanyak sistem pengairan seperti waduk dan bendungan.

Kemudian diversifikasi pangan dan desa mandiri pangan yang dinilai sanggup mempercepat tercapainya kedaulatan dan kemandirian pangan.

"Ganjar-Mahfud layak diberi kepercayaan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI lewat Pemilu 2024. Ini semua demi tercapainya kedaulatan dan kemandirian pangan," tuturnya.

Ganjar-Mahfud sebelumnya menyatakan berkomitmen mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Keduanya juga telah menetapkan program kedaulatan pangan dalam visi misinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement