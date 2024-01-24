Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Profil Aliko Dangote, Pengusaha Muslim yang Orang Terkaya di Afrika

Meliana Tesa , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |12:54 WIB
Profil Aliko Dangote, Pengusaha Muslim yang Orang Terkaya di Afrika
Aliko Dangote jadi orang terkaya di Afrika (Foto: BBC)
A
A
A

JAKARTA - Aliko Dangote, miliarder asal Benua Afrika yang menduduki posisi puncak pada daftar orang-orang terkaya di Afrika. Hal ini dapat dilihat dari data Forbes 2024.

Pria kelahiran tahun 1957 ini merupakan seorang pengusaha sekaligus pendiri Dangote Group. Dangote Group merupakan sebuah perusahaan produsen komoditas terbesar di benua Afrika dan memiliki daerah operasi di Nigeria hingga sejumlah negara di Afrika.

Aliko Dangote menjadi orang terkaya di Benua Afrika selama 10 tahun berturut-turut. Dilansir dari Forbes, pada Selasa (23/1/2024), Aliko tercatat memiliki harta kekayaan bersih sebanyak USD13,9 miliar atau setara dengan Rp216,1 triliun (Kurs Rp15.546).

Pengusaha semen asal Nigeria itu memiliki 85% saham Semen Dangote yang diperdagangkan secara publik melalui perusahaan induk. Perusahaannya merupakan produsen semen terbesar di Benua Afrika.

Semen Dangote menghasilkan 48,6 juta metrik ton setiap tahun dan beroperasi di 10 negara di Afrika. Orang terkaya ke-101 di dunia itu juga memiliki saham di perusahaan manufaktur garam dan gula yang diperdagangkan secara publik.

Aliko juga membangun sebuah kilang minyak sejak tahun 2016 lalu dan diharapkan menjadi salah satu kilang minyak terbesar di dunia setelah memulai operasi pemurnian pada tahun 2024 ini.

Tidak hanya itu, setelah bertahun-tahun dalam dunia pengembangan, Aliko mulai mengembangkan pabrik pupuk di Nigeria dan telah beroperasi pada Maret 2022.

Aliko sejak kecil dibesarkan oleh kakeknya setelah ayahnya wafat saat dia berumur 8 tahun. Di mana kakeknya Sanusi Dantata, pernah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya yang tinggal di Kano.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement