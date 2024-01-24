Profil Aliko Dangote, Pengusaha Muslim yang Orang Terkaya di Afrika

JAKARTA - Aliko Dangote, miliarder asal Benua Afrika yang menduduki posisi puncak pada daftar orang-orang terkaya di Afrika. Hal ini dapat dilihat dari data Forbes 2024.

Pria kelahiran tahun 1957 ini merupakan seorang pengusaha sekaligus pendiri Dangote Group. Dangote Group merupakan sebuah perusahaan produsen komoditas terbesar di benua Afrika dan memiliki daerah operasi di Nigeria hingga sejumlah negara di Afrika.

Aliko Dangote menjadi orang terkaya di Benua Afrika selama 10 tahun berturut-turut. Dilansir dari Forbes, pada Selasa (23/1/2024), Aliko tercatat memiliki harta kekayaan bersih sebanyak USD13,9 miliar atau setara dengan Rp216,1 triliun (Kurs Rp15.546).

Pengusaha semen asal Nigeria itu memiliki 85% saham Semen Dangote yang diperdagangkan secara publik melalui perusahaan induk. Perusahaannya merupakan produsen semen terbesar di Benua Afrika.

Semen Dangote menghasilkan 48,6 juta metrik ton setiap tahun dan beroperasi di 10 negara di Afrika. Orang terkaya ke-101 di dunia itu juga memiliki saham di perusahaan manufaktur garam dan gula yang diperdagangkan secara publik.

Aliko juga membangun sebuah kilang minyak sejak tahun 2016 lalu dan diharapkan menjadi salah satu kilang minyak terbesar di dunia setelah memulai operasi pemurnian pada tahun 2024 ini.

Tidak hanya itu, setelah bertahun-tahun dalam dunia pengembangan, Aliko mulai mengembangkan pabrik pupuk di Nigeria dan telah beroperasi pada Maret 2022.

Aliko sejak kecil dibesarkan oleh kakeknya setelah ayahnya wafat saat dia berumur 8 tahun. Di mana kakeknya Sanusi Dantata, pernah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya yang tinggal di Kano.