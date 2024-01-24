UMKM di Jakarta Belum Dapat Pelatihan dan Modal, Perindo Akan Perjuangkan

JAKARTA - Banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta Pusat belum mendapat pendampingan dan akses modal. Perkara itu membuat mereka sulit berkembang atau naik kelas.

Kondisi tersebut diutarakan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil I dari Partai Perindo Nia Sita Mahesa usai turun langsung ke masyarakat. Menurutnya, masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak memiliki akses modal dan pelatihan.

“UMKM banyak, banyak pelaku usahanya, jadi pedagang, dan paling saya konsen adalah mereka itu membutuhkan pelatihan. Jarang banget gitu (akses pelatihan dan modal),” kata Nia dalam Podcast Aksi Nyata, Selasa (23/1/2024).

Tak hanya itu, ketenagakerjaan juga menjadi isu lainnya. Dia menjelaskan, banyak warga yang kesulitan mencari kerja, setelah lulus dari dunia pendidikan.

Karena sulit, warga berinisiatif membuka usaha mereka sendiri, hanya saja mereka terkendala modal atau kredit perbankan. Di lain sisi, ada warga yang memiliki modal namun terkendala akses pendampingan atau pelatihan.