Intip Pekerjaan Prince Mateen sebagai Seorang Tentara Letnan II

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |06:46 WIB
Intip Pekerjaan Prince Mateen sebagai Seorang Tentara Letnan II
JAKARTA - Prince Abdul Mateen saat ini menjadi objek perbincangan hangat saat ini. Pasalnya, Prince Mateen baru saja menikah dengan Anisha Rosnah yang merupakan teman masa kecilnya.

Banyak masyarakat yang penasaran dengan sosok Prince Mateen. Berdasarkan penelusuran Okezone, Kamis (25/1/2024), ternyata Prince Mateen memiliki profesi sebagai seorang tentara dengan pangkat Letnan II.

Pangkat tersebut didapatkannya pada 2011 setelah menjalani pendidikan perwira selama 44 minggu di Royal Military Academy Sandhurst, Inggris. Selain itu, diketahui, tempat tempat tersebut juga menjadi tempat Pangeran Harry menyelesaikan pendidikan militer kerajaan.

Pada 31 Agustus 2016, Prince Mateen naik pangkat menjadi Kapten yang berlaku pada 9 Mei di tahun berikutnya. Di tahun-tahun selanjutnya, Abdul Mateen kemudian menyelesaikan Latihan Terbang Dasar pada 2017 serta lulus dari Sekolah Terbang Helikopter Pertahanan di RAF Shawbury.

Pada 2021, Prince Mateen diangkat menjadi seorang Mayor. Di tahun tersebut juga, dirinya telah menyelesaikan kursus All Arms Commando Course (AACC). Terakhir, dia berpartisipasi dalam tur ke komando Naval Special Warfare (NSW) yang berbasis di Coronado, California pada 13 dan 14 Maret 2023.

Sebagai informasi, Prince Mateen yang merupakan pangeran asal Brunei Darussalam tersebut telah melangsungkan pernikahan pada 11 Januari 2024.

