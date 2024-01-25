Proyek Hilirisasi Didominasi Pekerja Asing, Begini Penjelasan Luhut

JAKARTA - Pemerintah membantah program hilirisasi sumber daya alam (SDA) didominasi tenaga kerja asing (TKA). Hilirisasi pertambangan dan nikel justru mengedepankan tenaga kerja lokal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, jumlah tenaga kerja asing dalam program hilirisasi hanya 10-15%. Jumlah itupun dipastikan bakal berkurang karena pemerintah secara bertahap telah melatih (training) para tenaga kerja lokal.

Dalam hilirisasi pertambangan saat ini, lanjut Luhut, TKA masih dibutuhkan, lantaran Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk beberapa sub sektor.

“Jumlahnya itu berkisar hanya sekitar 10 sampai 15% saja. Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, sekarang, secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training,” ujar Luhut melalui akun Instagramnya, dikutip Kamis (25/1/2024).

Adapun, penegasan Luhut sekaligus membantah pernyataan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut hilirisasi termasuk pada industri nikel lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja asing, ketimbang lokal.