HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Pekanbaru-Padang Ruas Bangkinang-Pangkalan Ditargetkan Rampung April 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |08:41 WIB
Tol Pekanbaru-Padang Ruas Bangkinang-Pangkalan Ditargetkan Rampung April 2024
Proyek Tol Pekanbaru-Padang. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Pekanbaru- Bangkinang-Pangkalan sepanjang 101 km, khususnya ruas Bangkinang-Pangkalan (61 km) ditargetkan rampung April 2024 mendatang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini tengah diselesaikan Bangkinang-Pangkalan tahap 1 sepanjang 24,7 km dengan progres konstruksi saat ini sudah sebesar 94,42%.

"Dengan tersambungnya ruas ini nantinya akan mengintegrasikan antara Kota Pekanbaru, Kota Bangkinang, dan Kecamatan XIII Koto Kampar dimana terdapat potensi pengembangan kawasan wisata, industri, dan perkebunan," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Rabu (24/1/2024).

Dikatakan Menteri Basuki, ruas tol ini merupakan bagian dari koridor pendukung (sirip) Jalan Tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan wilayah Riau dan Sumatera Barat.

Konstruksi Bangkinang-Pangkalan tahap 1 sepanjang 24,7 km dilaksanakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya - PT Hutama Karya dengan biaya investasi senilai Rp4,83 triliun.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
