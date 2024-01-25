Transaksi Barang Lelang Tembus Rp44,3 Triliun di 2023, Terbesar Sepanjang Sejarah

JAKARTA - Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) mencatat total pokok lelang sepanjang periode Januari-Desember 2023 tembus Rp44,34 triliun. Pokok lelang tersebut turut memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2023 sebesar Rp974,24 triliun.

Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Joko Prihanto mengatakan capaian lelang pada tahun 2023 ini menjadi yang terbesar sepanjang penyelenggaraan lelang di Indonesia.

"Tahun 2023 kalau dibilang tahun keberuntungan iya juga, kami merencanakan target menantang kurang lebih Rp33 triliun. Tahun 2023 capaian yang menurut kami sangat luar biasa, karena dari target Rp33 triliun kita mencapai Rp44,3 triliun," ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Nilai transaksi lelang tersebut sebagian besar berasal dari pelaksanaan lelang sukarela termasuk yang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang Kelas II mencapai 42%, disusul dari pelaksanaan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), lelang barang rampasan atau sitaan Kejaksaan, lelang harta pailit, dan lelang lainnya.

Penyelenggaraan lelang di tahun 2023 juga telah berkontribusi bagi penerimaan Negara sebesar Rp4,5 triliun. Dari nominal tersebut, Rp4,3 triliun tercatat sebagai penerimaan Negara yang terdiri dari hasil bersih lelang Rp3,06 triliun.

Selanjutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lelang Rp974 miliar, dan penerimaan pajak Rp330 miliar. Sedangkan Rp220 miliar berupa pajak daerah, tercatat sebagai pendapatan asli daerah.