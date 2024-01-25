Penyebab dan Solusi Diteror Pinjol Padahal Tidak Utang

JAKARTA- Penyebab dan solusi diteror pinjol padahal tidak utang yang membuat heran para nasabah. Pinjaman online alias pinjol kini semakin marak digunakan oleh masyarakat yang tengah membutuhkan dana cepat.

Sayangnya, beberapa masyarakat yang memilih menggunakan pinjol ilegal. Hal ini tentunya membuat nasabah sering diteror padahal tidak memiliki utang.

Berikut penyebab dan solusi diteror pinjol dilansir dari berbagai sumber:

Alasan pertama yang menyebabkan Anda diteror oleh pinjol adalah karena nomor Anda dijadikan sebagai kontak darurat si peminjam. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang terdekat atau kenalan Anda yang tengah melakukan pinjaman.

Selain itu, pihak pinjol mungkin mendapatkan nomor pribadi Anda karena menyedot informasi dari dalam ponsel si peminjam.n Anda diteror adalah karena sebelumnya Anda pernah memasukan data diri di aplikasi pinjol ilegal.

Kemungkinan lainnya adalah data pribadi Anda digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Karena itu, pastikan untuk terus berhati-hati dalam menggunakan data pribadi dan tidak memberikannya kepada orang lain.