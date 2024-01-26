Advertisement
HOME FINANCE

Pakai Promo BRI, Bikin Kulineran di Putu Made Serasa Terbang ke Bali

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |18:00 WIB
Pakai Promo BRI, Bikin Kulineran di Putu Made Serasa Terbang ke Bali
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
JAKARTA-Dengan ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia diberkahi dengan ragam kuliner menggugah selera. Beberapa hidangan tradisional bahkan dinobatkan sebagai masakan paling kompleks di seluruh dunia. Salah satunya berasal dari Pulau Dewata, Surganya para traveler dan pecinta kuliner.

Ya, wisata kuliner di Bali menjadi agenda wajib yang perlu kamu lakukan saat ke sini. Sate lilit, ayam dan bebek betutu, serta nasi campur menjadi daftar yang patut dicoba. Perpaduan bumbu, bahan, dan cara masak makanan tersebut siap menggoyangkan lidahmu sejak suapan pertama.

Enggak heran, kamu akan merasa cepat rindu saat sudah sekali mencoba makanan khas Bali. Namun, bila setiap kangen harus ke tempat asalnya, bisa jadi dompetmu tidak aman.

Jangan khawatir! Tanpa perlu naik pesawat, kamu sudah bisa mencicipi ragam menu khas Bali di Putu Made. Mengusung tagline “Flavors of Bali”, Putu Made menghadirkan ragam masakan khas Pulau Dewata ke ibukota dengan suasana yang lebih modern namun tetap autentik.

Makananmu pun terasa makin nikmat berkat transaksi menggunakan promo BRI di Putu Made. Dapatkan diskon transaksi hingga 20 persen dengan menggunakan Kartu Kredit BRI (kecuali corporate card).

