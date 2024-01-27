Indeks S&P 500 Akhiri Rekor Tertinggi setelah Saham Intel Anjlok 11%

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street ditutup melemah dengan indeks S&P 500 mengakhiri rekor tertinggi yang di cetak selama lima sesi berturut-turut. Hal itu terjadi setelah saham Intel (INTC.O) merosot karena perkiraan pendapatan menurun.

S&P 500 turun 0,07% mengakhiri sesi di 4.890,97 poin. Kemudian Nasdaq turun 0,36% menjadi 15.455,36 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average naik 0,16% menjadi 38.109,43 poin.

Bahkan ketika S&P 500 dan Nasdaq mengakhiri sesi dengan lebih rendah, ketiga indeks utama mencatat kenaikan mingguan ketiga berturut-turut dan kenaikan mingguan ke-12 dari 13.

Departemen Perdagangan AS mencatat indeks pengeluaran konsumsi pribadi yang menjadi ukuran inflasi naik moderat pada Desember. Hal ini menjaga kenaikan inflasi tahunan di bawah 3% selama tiga bulan berturut-turut dan mendukung kemungkinan penurunan suku bunga tahun ini. Data lain juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS kuartal keempat yang kuat.

"Ini adalah angka yang bagus. Dilihat dari angka PDB kemarin, laporan ini memperkuat kemungkinan soft landing, yang terus mendapatkan daya tarik," ujar Kepala Ekonom Pasar Spartan Capital Securities, Peter Cardillo, dilansir dari Reuters, Sabtu (27/1/2024).

Intel (INTC.O) anjlok 11,9% ke level terendah dalam enam minggu setelah memberikan perkiraan pendapatan yang sangat meleset dari perkiraan karena mereka mengejar ketertinggalan dalam persaingan AI dan juga menghadapi pasar PC yang lemah.

Pembuat peralatan manufaktur chip KLA Corp (KLAC.O) turun 6,6% menyusul perkiraan pendapatan kuartal ketiga yang mengecewakan.

Indeks Semikonduktor Philadelphia SE (.SOX) turun 2,9%, turun untuk hari kedua setelah ditutup pada rekor tertinggi pada hari Rabu.

Untuk minggu ini, S&P 500 bertambah 1,06%, Dow naik 0,65% dan Nasdaq menguat 0,94%.

S&P 500 dalam beberapa sesi terakhir kembali mencapai rekor tertinggi untuk pertama kalinya dalam dua tahun, memperpanjang reli yang didorong oleh optimisme terhadap perekonomian dan suku bunga yang lebih rendah, serta taruhan pada kecerdasan buatan.

Dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan pendapatannya sejauh ini, 78,2% telah melampaui ekspektasi, data LSEG menunjukkan, dibandingkan dengan rata-rata tingkat keberhasilan jangka panjang sebesar 67%.

Tesla (TSLA.O) pulih 0,3%, sehari setelah pembuat mobil listrik itu turun 12% menyusul peringatan pertumbuhan yang lebih lambat pada tahun 2024.

American Express (AXP.N) melonjak 7,1% dan mencapai rekor tertinggi setelah perusahaan kartu kredit memperkirakan laba tahunan lebih tinggi dari perkiraan. Visa (V.N) turun 1,7% setelah perkiraan pertumbuhan pendapatan kuartal saat ini yang lemah dari pemroses pembayaran terbesar di dunia.