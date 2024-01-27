9 Fakta Tom Lembong, Siapa Dia? Punya Harta Rp103 Miliar

JAKARTA - Tom Lembong kini menjadi perbincangan hangat setelah namanya disebut-sebut oleh calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat keempat Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Hal itu berawal cawapres dari nomor urut 2 tersebut menanyakan soal LFP (lithium ferro-phosphate) ke cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Menurut Gibran, ini sering digaungkan Tom Lembong Siapakah dia?.

Thomas Trikasih Lembong atau dikenal sebagai Tom Lembong merupakan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan juga mantan Menteri Perdagangan.

Berikut Okezone rangkum Sabtu (26/1/2024), 9 fakta Tom Lembong, siapa dia?

1. Pernah Jadi Kepala BKPM

Tom Lembong pernah ditunjuk sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2016-2019.

2. Ditunjuk Presiden Sebagai Menteri Perdagangan

Selain itu dirinya juga sempat ditunjuk Presiden Joko Widodo saat itu menjadi Menteri Perdagangan Indonesia menggantikan Rachmat Gobel pada periode 2015-2016.