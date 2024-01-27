Cek Harga BBM Turun di SPBU Shell, Vivo hingga BP AKR

JAKARTA - PT Pertamina (Persero), Shell hingga Vivo telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Januari 2024. Masyarakat pun dapat memilih BBM mana saja karena harganya tidak berbeda jauh.

Untuk wilayah Jawa, Pertamax akan disesuaikan menjadi Rp12.950 per liter dari Rp13.350, Pertamax Green 95 menjadi Rp13.900 dari Rp14.900 perliter, Pertamax Turbo menjadi Rp14.400 dari Rp15.350 per liter, Dexlite menjadi Rp14.550 dari Rp15.550 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp15.100 dari Rp16.200 per liter.

Tak hanya Pertamina, harga BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell, Vivo dan BP AKR juga kompak turun.

Mengutip situs resminya, harga Shell Super dengan RON 92 dijual dengan harga Rp13.390 per liter, turun sebesar Rp900 atau dari sebelumnya Rp13.990 per liter.

Lalu, BBM RON 95 Shell V-Power turun menjadi Rp14.180 per liter dari sebelumnya Rp15.140 per liter. Shell V-Power Nitro + turun menjadi Rp14.470 per liter dari Rp15.480 per liter. Serta, Shell Diesel Extra yang dibanderol Rp14.960 per liter dan Shell V-Power Diesel menjadi Rp15.190 per liter.

Sementara di SPBU Vivo Energy, untuk BBM jenis Revvo 90 kini dijual dengan harga Rp11.900 per liter dari Rp12.200 per liter. Kemudian untuk produk BBM Revvo 92 saat ini berada di level Rp13.190 per liter. Harga ini mengalami penurunan sebanyak Rp710 per liter dari harga sebelumnya Rp13.900 per liter.

Untuk Revvo 95 juga mengalami penurunan harga yang cukup signifikan dari yang sebelumnya Rp14.900 per liter, saat ini menjadi Rp14.000 per liter atau turun Rp900 per liter.

Kemudian, di SPBU BP AKR untuk BP 92 kini dibanderol Rp13.200 per liter dari Rp13.900 per liter. Sedangkan BP Ultimate dengan RON 95 dijual dengan harga Rp14.180 per liter dari Rp15.140 per liter. Lalu BP Diesel dijual dari Rp14.650 per liter dari Rp15.665 per liter.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut perbandingan harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR yang berlaku hari ini, Sabtu (27/1/2024).

SPBU Pertamina

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.400 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.900per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.100 per liter