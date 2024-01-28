4 Fakta Kartu Prakerja 2024 hingga Alumni yang Masih Jadi Pengangguran

JAKARTA - Banyak masyarakat sudah mengikuti program Kartu Prakerja. Namun hingga saat ini masih banyak yang menganggur.

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Program Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan.

Berdasarkan catatan Okezone, Minggu (28/1/2024), berikut 4 fakta kartu prakerja 2024 hingga alumni masih jadi pengangguran:

1. 60% Alumni Kartu Prakerja Masih Pengangguran

Berdasarkan hasil survey Komite Cipta Kerja, dari 17,5 juta orang, sebanyak 60% alumni program Kartu Prakerja masih menjadi pengangguran.

Di mana, survei dilakukan setahun setelah peserta mengikuti program pengembangan kompetensi tersebut.

2. Hanya 40% yang Sudah Bekerja

Direktur Eksekutif Manajemen Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan bahwa 40% lulusan Kartu Prakerja dinyatakan sudah bekerja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa profesi yang dijalani para alumni Kartu Prakerja beragam, baik wirausaha, karyawan, hingga buruh.

“Dari statistik 40% dari peserta Prakerja sudah bekerja, 60% menganggur,” ujar Denni saat konferensi pers, Jakarta Pusat.