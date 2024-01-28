Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

20 Juta Pekerja Terancam PHK Gegara Kenaikan Pajak Hiburan

Asla Lupanda , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |03:12 WIB
20 Juta Pekerja Terancam PHK Gegara Kenaikan Pajak Hiburan
Ancaman PHK karena Kenaikan Pajak Hiburan. (Foto:Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kenaikan pajak hiburan atau Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) picu ancaman (Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi hampir 20 juta orang. Hal ini disebabkan karena bisnis hiburan berpotensi gulung tikar alias bangkrut.

Kenaikan yang terjadi berkisar antara 40%-75%. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (MenkoMarves) Luhut Bisnar Panjaitan menyarankan agar kebijakan mengenai kenaikan pajak hiburan ditunda sementara waktu.

"Kasian nanti tutup semua lapangan kerja kepada berapa juta orang, hampir mendekati 20 juta ya (PHK)" ucap Luhut saat ditemui wartawan.

Kenaikan pajak ini merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga Kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal yakni pengurangan pokok pajak daerah.

Halaman:
1 2
