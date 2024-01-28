Ganjar Janji Hapuskan Utang Nelayan

MEDAN - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo janji menghapus kredit macet para nelayan ke perbankan. Khususnya kredit macet yang timbul akibat Pandemi Covid-19 lalu.

Ganjar mengatakan itu saat bertemu dengan masyarakat nelayan ke Kampung Nelayan Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Ganjar didampingi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN), Arsjad Rasjid, Deputi Politik TPN, Andi Wijajanto, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Paul Baja Siahaan serta sejumlah ketua partai pendukung, para juru kampanye.

Ganjar menyadari pada masa Pandemi Covid-19 lalu, banyak nelayan yang tidak bisa melaut. Selain itu pendapatan nelayan untuk membayar kredit ke perbankan turun drastis akibat daya beli masyarakat yang menurun.

"Kita sadar betul bahwa banyak nelayan yang saat ini mengalami kredit macet karena pandemi Covid-19 kemarin. Ke depan, kredit macet ini akan kita hapus," kata Ganjar yang kemudian disambut sorak-sorai massa kampanye.

Rencana Ganjar menghapus kredit macet para nelayan ini disambut baik Rasyidin Harahap (44) nelayan dari Kampung Kurnia Belawan. Rasyidin mengaku saat ini hanya bisa melaut mengikuti kapal orang lain setelah perahu miliknya disita perbankan akibat tak mampu membayar cicilan.