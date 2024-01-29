Jeda Makan Siang, IHSG Sesi I Naik ke Level 7.155

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,25% atau 17,95 poin ke level 7.155. pada perdagangan sesi pertama, Senin (29/1/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,92 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,38 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 648.797 kali. Adapun, sebanyak 264 saham harganya naik, 244 saham harganya turun dan 240 saham lain harganya stagnan.

Sektor transportasi naik 0,82%, sektor siklikal naik 0,55%, sektor bahan baku naik 0,42%, sektor industri naik 0,34%, sektor energi naik 0,21%, dan sektor non siklikal naik 0,05%. Sementara itu, sektor teknologi turun 1,18%, sektor keuangan turun 0,51%, sektor kesehatan turun 0,42% dan sektor properti turun 0,06%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,63% ke level 957, indeks MNC36 naik 0,76% ke level 362, indeks IDX30 naik 0,54% ke level 482, sedangkan indeks JII turun 0,05% ke level 523.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) naik 25,00% ke Rp555, PT Maja Agung Latexindo Tbk (SURI) naik 18,00% ke Rp472, dan PT Hillcon Tbk (HILL) naik 9,13% ke Rp2.510.