HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Aturan Bawa Koper Pintar ke Kabin Pesawat, Disimak Ya

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |17:42 WIB
Ini Aturan Bawa Koper Pintar ke Kabin Pesawat, Disimak Ya
Aturan Bawa Koper Pintar (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Ini aturan saat membawa koper pintar atau (smart luggage) ke dalam pesawat. Para calon penumpang harus mengetahui aturan tersebut agar tidak menjadi kesalahan di kemudian hari.

Saat ini memang koper pintar menjadi solusi terkini bagi para traveler yang menginginkan kemudahan dalam mobilitas, khususnya di bandara.

Dengan fitur-fitur pintar yang disematkan pada koper ini, pengguna dapat mengalami perjalanan yang lebih lancar dan efisien. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang perlu diikuti ketika membawa smart luggage ke dalam pesawat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memiliki kebijakan tertentu terkait baterai lithium yang ada pada koper pintar. Oleh karena itu, pengguna disarankan untuk membaca dan memahami ketentuan tersebut sebelum bepergian agar tidak mengalami kendala di bandara.

"Meskipun smart luggage membawa banyak keuntungan, pemahaman terhadap regulasi penerbangan adalah kunci untuk memastikan perjalanan yang selamat, aman serta memberikan kenyamanan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara M Kristi Endah Murni, Senin (29/1/2024).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 02 Tahun 2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Lithium Battery dan Peralatan yang Mengandung Lithium Battery sebagai Barang Bawaan Penumpang dan/atau Awak Pesawat Udara, dapat dijelaskan peraturan mengenai koper pintar sebagai berikut:

Halaman:
1 2
