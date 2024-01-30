Perjalanan KA Argo Parahyangan Dikurangi karena Penumpang Kereta Cepat Whoosh Sepi?

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah adanya pengurangan perjalanan kereta api (KA) Argo Parahyangan rute Stasiun Gambir-Bandung untuk mengalihkan penumpang ke Kereta Cepat Whoosh.

Adapun perjalanan kereta api Argo Parahyangan berkurang dari 14 perjalanan menjadi 6 perjalanan sejak awal 2024.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, tidak ada kaitan antara Kereta Cepat Whoosh dan berkurangnya perjalanan kereta api Argo Parahyangan rute Stasiun Gambir-Bandung. Meski, kereta cepat tengah mengalami penurunan jumlah penumpang.

Menurutnya, KA Argo Parahyangan bukanlah saingan dari Kereta Cepat Whoosh, sehingga tak ada hubungan antara keduanya perihal pengurangan jadwal perjalanan yang dimaksud.

"Kan bukan lawannya. (Sama-sama ke Bandung) tapi Kereta Cepat kan lawannya bukan KA Parahyangan. Nggak ada kaitannya," ujarnya saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (30/1/2024).

Arya menegaskan bahwa kereta cepat pada dasarnya bersaing dengan pesawat. Kondisi ini yang terjadi di banyak negara maju. Dengan begitu, Kereta Cepat Whoosh tak bisa disandingkan dengan jenis kereta api lainnya.

Arya memang mengakui terjadi penurunan jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh. Penurunan terjadi di masa low season atau non libur.