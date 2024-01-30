Ini Sosok Ratu Tambang dengan Harta Rp487,4 Triliun

JAKARTA - Gina Rinehart dijuluki sebagai ratu tambang. Dirinya memiliki bisnis pertambangan bijih besi melalui perusahaan Hancock Prospecting.

Pengusaha asal Australia memiliki harta kekayaan mencapai USD30,8 miliar atau setara Rp487,4 triliun (kurs Rp15.827 per USD).

Gina Reinhart merupakan anak miliarder Lang Hancock, sang pendiri perusahaan Hancock Prospecting berasal dari Australia. Dengan kekayaan sebanyak itu, Gina Rinehart menjadi orang terkaya di Australia pada 2024.

Setelah mewarisi kerajaan bisnis tambang bijih besi pada 1992, Gina Rinehart mengambil alih sebagai executive chairman, meskipun perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan.

Aset terbesar perusahaannya, Hancock Prospecting, adalah proyek pertambangan Roy Hill, yang berhasil melunasi utang sebesar USD7,2 miliar yang diambil untuk proyek tersebut dan mulai mengirimkan hasilnya ke Asia pada tahun 2015.

Dalam mengelola perusahaannya, Rinehart tidak hanya fokus pada tambang bijih besi, melainkan juga merambah ke sektor pertambangan mineral tanah jarang, gas, dan bahkan menjadi produsen ternak terbesar kedua di Australia.

Kini Gina Rinehart tengah menjelajahi peluang baru di dunia lithium. Lithium, yang menjadi komponen penting dalam baterai mobil listrik kini semakin populer.