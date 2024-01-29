Mengenal Gina Rinehart, Ratu Tambang Punya Harta Rp487,4 Triliun

JAKARTA - Mengenal Gina Rinehart yang menjadi orang terkaya berharta USD30,8 miliar atau setara Rp487,4 triliun (kurs Rp15.827 per USD).

Sumber kekayaan Gina Reinhart berasal dari bisnis pertambangan bijih besi melalui perusahaan Hancock Prospecting. Tak heran dia dijuluki ratu tambang.

Gina Reinhart merupakan anak miliarder dari Lang Hancock, sang pendiri perusahaan Hancock Prospecting berasal dari Australia. Dengan kekayaan sebanyak itu, Gina Rinehart menjadi orang terkaya di Australia pada 2024.

Gina Reinhart mewarisi kerajaan bisnis tambang bijih besi ini saat sang ayah wafat pada 1992. Bahkan, Gina Reinhart langsung menduduki posisi executive chairman, padahal posisi keuangan perusahaan sedang buruk.

Aset terbesar Hancock Prospecting adalah proyek pertambangan Roy Hill, yang mulai dikirim ke Asia pada 2015. Dia telah melunasi utang sebesar USD7,2 miliar yang diambil untuk proyek ini.

Di tangan Gina Reinhart, perusahaan mampu lepas dari jeratan kesulitan keuangan. Kini perusahaannya merambah ke bisnis lain dengan berinvestasi di sektor pertambangan mineral tanah jarang, gas. Bahkan meluaskan bisnisnya dengan menjadi produsen ternak terbesar kedua di Australia.

Kini Gina Rinehart tengah menjelajahi peluang baru di dunia lithium. Lithium, yang menjadi komponen penting dalam baterai mobil listrik kini semakin populer.