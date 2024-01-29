Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal Gina Rinehart, Ratu Tambang Punya Harta Rp487,4 Triliun

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |13:52 WIB
Mengenal Gina Rinehart, Ratu Tambang Punya Harta Rp487,4 Triliun
Mengenal Gina Rinehart, Ratu Tambang Punya Harta Rp487 Triliun (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal Gina Rinehart yang menjadi orang terkaya berharta USD30,8 miliar atau setara Rp487,4 triliun (kurs Rp15.827 per USD).

Sumber kekayaan Gina Reinhart berasal dari bisnis pertambangan bijih besi melalui perusahaan Hancock Prospecting. Tak heran dia dijuluki ratu tambang.

Gina Reinhart merupakan anak miliarder dari Lang Hancock, sang pendiri perusahaan Hancock Prospecting berasal dari Australia. Dengan kekayaan sebanyak itu, Gina Rinehart menjadi orang terkaya di Australia pada 2024.

Gina Reinhart mewarisi kerajaan bisnis tambang bijih besi ini saat sang ayah wafat pada 1992. Bahkan, Gina Reinhart langsung menduduki posisi executive chairman, padahal posisi keuangan perusahaan sedang buruk.

Aset terbesar Hancock Prospecting adalah proyek pertambangan Roy Hill, yang mulai dikirim ke Asia pada 2015. Dia telah melunasi utang sebesar USD7,2 miliar yang diambil untuk proyek ini.

Di tangan Gina Reinhart, perusahaan mampu lepas dari jeratan kesulitan keuangan. Kini perusahaannya merambah ke bisnis lain dengan berinvestasi di sektor pertambangan mineral tanah jarang, gas. Bahkan meluaskan bisnisnya dengan menjadi produsen ternak terbesar kedua di Australia.

Kini Gina Rinehart tengah menjelajahi peluang baru di dunia lithium. Lithium, yang menjadi komponen penting dalam baterai mobil listrik kini semakin populer.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement