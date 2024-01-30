Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Berapa Harga Kos-kosan di Jakarta? Ada yang Sejutaan

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |19:08 WIB
Berapa Harga Kos-kosan di Jakarta? Ada yang Sejutaan
Berapa Harga Kos-kosan di Jakarta? (Foto: Okezone.com/Peluang Property.com)
JAKARTA - Berapa harga kos-kosan di Jakarta? Kos-kosan adalah sebuah kamar yang dijadikan tempat tinggal sementara, biasanya banyak digunakan oleh para mahasiswa dan pekerja rantau.

Harga kos di Jakarta sering menjadi pertanyaan. Hal tersebut karena Jakarta adalah salah satu wilayah yang banyak memiliki universitas dan perkantoran, sehingga banyak para pekerja dan mahasiswa yang mencari kos di Jakarta.

Berapa harga kos-kosan di Jakarta? Harganya sangat variatif dan terbilang cukup mahal. Harga tersebut tergantung dari apakah tempat tersebut strategis ataukah tidak.

Berapa harga kos-kosan di Jakarta? Berdasarkan catatan Okezone, harga yang ditawarkan mulai dari Rp1,1 juta dengan fasilitas kasur dan WiFi di wilayah Tanah Abang, hingga Rp8 juta dengan fasilitas lengkap dan disertai CCTV dan keamanan di wilayah Jakarta Barat dekat Universitas Trisakti.

