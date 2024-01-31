Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketua OJK Buka Suara soal Mahasiwa ITB Bayar Kuliah Pakai Pinjol

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |05:19 WIB
Ketua OJK Buka Suara soal Mahasiwa ITB Bayar Kuliah Pakai Pinjol
Pinjaman online untuk bayar kuliah. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan pinjaman online (pinjol). Hal tersebut menarik perhatian Otoritas Jasa Keuangan) sehingga panggil platform fintech Peer to Peer (P2P) lending PT Inclusive Finance Group (Danacita).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa dengan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada mahasiswa di ITB, hal ini memang ada program kerjasama antara perusahaan ini dengan universitas terkait.

“Tentu hal itu dilakukan oleh masing-masing pihak tanpa perlu mendapatkan persetujuan otorisasi dari OJK. Setahu kami perusahaan ini juga melakukan kerja sama yang serupa dengan beberapa universitas lainnya,” ungkap Mahendra dalam konferensi pers Hasil KSSK.

Mahendra melanjutkan, perlu digarisbawahi, ika terkait dengan pembiayaan uang kuliah, apakah memang baiknya menggunakan fasilitas pinjaman dari P2P lending adalah pilihan yang ditetapkan atau dilakukan oleh masing-masing mahasiswa.

“Namun kami sebagai regulator telah memanggil PT Danacita ini untuk mendalami apakah ada hal-hal yang dilanggar terkait dengan proses penetapan pihak yang dapat diperkenankan untuk melakukan pinjaman dan apakah ada hal-hal yg dilanggar berkaitan dengan langkah-langkah terkait pengembalian dari utang itu,” tambah Mahendra.

Halaman:
1 2
