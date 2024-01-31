Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Whoosh Disebut Sepi Penumpang, Ini Kata KCIC

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |08:24 WIB
Kereta Cepat Whoosh Disebut Sepi Penumpang, Ini Kata KCIC
Penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menegaskan okupansi Kereta Cepat Whoosh masih stabil atau berada di atas 50%. Hal ini sekaligus membantah rumor kereta Whoosh sepi penumpang.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyatakan, minat masyarakat menggunakan kereta Whoosh sangat positif.

“Menanggapi banyaknya permintaan informasi data penumpang berkaitan dengan yang isu perjalanan kereta Whoosh sepi penumpang, dapat kami sampaikan bahwa sejauh ini okupansi Kereta Cepat Whoosh masih stabil di atas 50 persen dan minat masyarakat menggunakan kereta Whoosh sangat positif,” ujar Eva melalui keterangan pers, Rabu (31/1/2024).

Berdasarkan data penjualan, sejak dioperasikan secara komersial pada 17 Oktober 2023 sampai 28 Januari 2023, Whoosh telah beroperasi secara resmi selama 104 dengan tiket berbayar.

Pada kurun waktu 104 hari beroperasi itu, ada 1.519.561 tiket yang terjual dari total ketersediaan tempat duduk sebanyak 2.166.605. Eva menilai dari data tersebut, maka secara keseluruhan rata-rata okupansi Whoosh mencapai 70,1 persen per hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182775/purbaya-ekuT_large.jpeg
Ini Reaksi Purbaya soal Utang Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182772/purbaya-9HwS_large.jpg
Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Purbaya Akan Kirim Tim ke China 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181662/rosan-4Enh_large.jpg
Kereta Cepat Whoosh Disubsidi Pemerintah? Ini Penjelasan Bos Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181561/whoosh-nLj4_large.png
Prabowo Pasang Badan, Airlangga Ungkap Cara Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181330/prabowo_subianto-mSRY_large.png
Prabowo Bayar Utang Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun: Tak Usah Khawatir Ribut-Ribut, Saya Tanggung Jawab
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement