Kereta Cepat Whoosh Disebut Sepi Penumpang, Ini Kata KCIC

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menegaskan okupansi Kereta Cepat Whoosh masih stabil atau berada di atas 50%. Hal ini sekaligus membantah rumor kereta Whoosh sepi penumpang.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyatakan, minat masyarakat menggunakan kereta Whoosh sangat positif.

“Menanggapi banyaknya permintaan informasi data penumpang berkaitan dengan yang isu perjalanan kereta Whoosh sepi penumpang, dapat kami sampaikan bahwa sejauh ini okupansi Kereta Cepat Whoosh masih stabil di atas 50 persen dan minat masyarakat menggunakan kereta Whoosh sangat positif,” ujar Eva melalui keterangan pers, Rabu (31/1/2024).

Berdasarkan data penjualan, sejak dioperasikan secara komersial pada 17 Oktober 2023 sampai 28 Januari 2023, Whoosh telah beroperasi secara resmi selama 104 dengan tiket berbayar.

BACA JUGA: Stafsus Erick Thohir Bantah Tarif Dinamis Kereta Cepat Whoosh Jadi Rp150 Ribu karena Penumpang Sepi

Pada kurun waktu 104 hari beroperasi itu, ada 1.519.561 tiket yang terjual dari total ketersediaan tempat duduk sebanyak 2.166.605. Eva menilai dari data tersebut, maka secara keseluruhan rata-rata okupansi Whoosh mencapai 70,1 persen per hari.