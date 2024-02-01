Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Buruh Rokok Cair Maret 2024, Segini Besarannya

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |07:08 WIB
BLT Buruh Rokok Cair Maret 2024, Segini Besarannya
BLT buruh rokok bakal cair maret (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi para pekerja akan diberikan kepada para buruh rokok dengan nilai bantuan sebesar Rp300.000 untuk setiap penerima manfaat per bulan.

Pencairan BLT pekerja untuk buruh rokok ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Anggaran yang telah disediakan pada tahun ini mencapai Rp39,44 miliar.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto mengatakan rencananya penyerahan BLT bulan Maret 2024 itu untuk periode bulan Januari dan Februari 2024.

Dengan demikian BLT pekerja buruh rokok akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 yang akan cair pada awal Maret 2024. Hal ini merupakan bantuan periode Januari dan Februari yang diakumulasi dan dicairkan pada Maret 2024.

Sementara jumlah penerima buruh rokok sesuai data sebelumnya, kata Agung, mencapai 65.149 pekerja rokok yang ber-KTP Kudus. Akan tetapi, karena Pemprov Jateng juga memiliki program serupa, maka sebagian ada yang mendapatkan BLT dari APBD Kudus dan sebagian lagi dari APBD Provinsi Jateng.

"Hasil rapat koordinasi dengan Pemprov Jateng sebelumnya, jumlah buruh rokok yang nantinya mendapatkan BLT dari provinsi sekitar 32.454 orang, selebihnya dari APBD Kudus," ujar Agung di Kudus.

