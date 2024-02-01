Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tingginya Harga Tanah Ditentukan Hal Ini

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |06:09 WIB
Tingginya Harga Tanah Ditentukan Hal Ini
Harga Tanah per Meter (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harga tanah yang terus meningkat merupakan hasil dari faktor-faktor yang beragam. Salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan harga tanah adalah kekuatan pasar. Permintaan yang tinggi dan penawaran yang terbatas menjadi pendorong utama kenaikan harga tanah.

Melalui Penelusuran Okezone pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan harga jual dalam transaksi jual beli tanah dan atau bangunan.

Hal tersebut diatur dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah per meter persegi yang dilakukan secara massal untuk menetapkan besarnya NJOP untuk biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang harga tanah per meter persegi, masyarakat dapat mengunjungi Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

BPN merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, antara lain Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/470/3183483/sengketa_lahan_jk-QrsE_large.jpg
JK Klaim Punya 5 Bukti Dokumen Kepemilikan Lahan Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172802/lahan-bPaB_large.jpg
Pengelolaan Lahan Eks HGU, Ini Penjelasan Bank Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/470/3165305/wamen_atr-8kQK_large.jpg
Fahri Hamzah Usulkan Subsidi Tanah, Wamen ATR: Cek Dulu Legalitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/470/3162507/nusron_wahid-BPpC_large.jpg
Nusron Wahid Minta Maaf: Pernyataan Semua Tanah Milik Negara Hanya Bercanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/470/3162251/nusron_wahid-5h4p_large.jpg
Nusron Wahid Minta Maaf soal Pernyataan Semua Tanah Milik Negara, Hanya Bercanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/470/3160964/fahri_hamzah-HgBh_large.jpg
Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara, Fahri Hamzah: Itu Kabar Baik Sektor Perumahan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement