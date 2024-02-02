Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Caleg Perindo Ungkap 2 Program Khusus untuk Masyarakat

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |18:13 WIB
Caleg Perindo Ungkap 2 Program Khusus untuk Masyarakat
Caleg Perindo Ungkap Program Kerjanya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD Partai Perindo, Dapil 8 Jakarta Selatan (Kec. Tebet, Kec. Pancoran, Kec. Mampang Prapatan, Kec. Pasar Minggu, dan Kec. Jagakarsa), Diska Resha Putra memapaparkan dua program khusus jika terpikir menjadi anggota DPRD pada kontestasi Pemilu 2024.

Diska mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan setidak 2 program pasti, yaitu pemberian kartu asuransi masyarakat sebagai program langsung dari Partai Perindo, dan memberdayakan setiap Kelurahan untuk mempunyai badan usaha.

"Kita menawarkan program partai, asuransi kecelakaan ada saldo Rp3,3 juta, dan program pribadi saya, saya kasih tau apa yang namanya transprasi," ujar Diska saat sosialisasi di Dapilnya, Jumat (2/2/2024).

Lebih lanjut, Diska menjelaskan program lain yang hendak dijalankan ketika terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta adalah memberdayakan setiap kelurahan, paling tidak di 5 Kecamatan yang menjadi Dapilnya.

"Kita akan membuat namanya Kelurahan berdikari, agar satu kelurahan itu punya pendapatan sendiri," sambungnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
