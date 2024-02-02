Mundur dari Komut Pertamina, Ahok Siap Kampanye Dukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Dirinya memilih untuk kampanye mendukung Ganjar dan Mahfud MD.

Ahok mengatakan, keputusan mundur supaya tidak ada kebingungan terkait arah politik dirinya. Di mana Ahok menyatakan mendukung penuh Ganjar-Mahfud sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

"Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," ujarnya.

Adapun surat pengunduran diri pun disampaikan ke Menteri BUMN Erick Thohir selaku pemegang saham Pertamina.

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," tulis Ahok.

Ahok menjelaskan alasan mundur sebagai Komut Pertamina karena ingin ikut berkampanye bersama salah satu pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

"Merdeka! Merdeka! Merdeka!" sambung Ahok.